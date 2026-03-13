Delitto ironia e suspense | il capolavoro di Ira Levin al teatro Guanella

Sabato 21 marzo 2026 alle ore 20:30, il Teatro Guanella di Milano ospiterà la messa in scena di

Una serata all'insegna del mistero e della suspense arriva a Milano: sabato 21 marzo 2026 alle ore 20:30 il palcoscenico del Teatro Guanella ospiterà Trappola mortale, il celebre thriller teatrale scritto da Ira Levin e diretto per questa nuova messa in scena da Andrea Colombo.Considerato uno dei.

