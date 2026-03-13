Da questa sera Mervin Wilson torna a guidare la squadra di Saint?Marie tra misteri, segreti e l'arrivo di personaggi che sconvolgeranno il team. A seguire lo spin-off Oltre il Paradiso. Questa sera, venerdì 13 marzo alle 21:20 su Rai 2, va in onda in prima visione assoluta la quindicesima stagione di Delitti in Paradiso. La serie continua a seguire la squadra di polizia dell'isola immaginaria caraibica di Saint Marie, diretta dal detective capo Mervin Wilson, alle prese con nuovi omicidi da risolvere in ambientazioni esotiche e apparentemente tranquille. Anticipazione della trama del primo episodio: Corruzione a Saint Marie Il Commissario Patterson torna sull'isola e si ritrova subito coinvolto in un caso misterioso: un uomo viene trovato morto dopo essere caduto dal tetto dell'edificio del Governo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Delitti in Paradiso 15: trama, cast e da quanti episodi è composta la stagione

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