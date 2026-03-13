Delega alle Pari opportunità alla consigliera Sepolvere

Il sindaco di Santa Maria Capua Vetere ha assegnato alla consigliera comunale Anna Sepolvere la delega alle Pari Opportunità. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal Comune e riguarda l'intera gestione legata alle tematiche di uguaglianza e diritti di genere. La nomina fa parte delle recenti attribuzioni di ruoli specifici all’interno dell’amministrazione comunale.

Il sindaco Antonio Mirra affida a Sepolvere il compito di consolidare e sviluppare le politiche di inclusione e contrasto a ogni forma di discriminazione Il sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra ha affidato alla consigliera comunale Anna Sepolvere la delega alle Pari Opportunità. La scelta valorizza un percorso di costante impegno e sensibilità, che Sepolvere ha dimostrato nel corso degli anni, distinguendosi per concretezza e dedizione nel promuovere politiche di inclusione e iniziative volte a contrastare ogni forma di discriminazione.