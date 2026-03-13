Degrado al Quattro

Un lettore ha inviato alcune foto che mostrano lo stato di abbandono e i rischi presenti nel parco di via Martiri Ebrei, nel quartiere Quattro. Le immagini evidenziano attrezzature danneggiate, aree sporche e ostacoli che potrebbero mettere in pericolo i bambini che frequentano lo spazio pubblico. La segnalazione mira a portare attenzione sulla condizione del parco e sui potenziali rischi per gli utenti più giovani.

Scrive il lettore: “Con queste foto sono a informare della situazione di degrado e pericolo per bambini del parco in via Martiri Ebrei zona Quattro. E' una vergogna che dura da tanto tempo”. . 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Semiconduttori indiani accelerano quattro fabbriche entro questo anno e autosufficienza al 75% in quattro annil’India accelera verso l’autosufficienza nei semiconduttori, con quattro aziende pronte a entrare in fase di commercializzazione entro il 2026. Degrado al parcheggio ex CecchettiBuche grosse come crateri nel parcheggio pubblico dell’area ex Cecchetti (nella foto). Russi, degrado in zona stazione Contenuti utili per approfondire Degrado al Quattro Discussioni sull' argomento Galleria Dorica nel degrado, i (pochi) commercianti rimasti: Sporca e senza vitalità. Aiutateci a rilanciarla; Milano imbrattata ovunque, startup lancia guerra al degrado; RIMINI, ROTTWEILER ABBANDONATA NEL DEGRADO: SALVATA DALLA POLIZIA LOCALE; Il degrado del carcere di Sollicciano arriva alla Corte costituzionale. Ministero inadempiente. Sopralluogo della task force di Vadalà in quattro siti contaminatiSu impulso della gestione commissariale si è svolto un articolato sopralluogo tecnico che ha riguardato quattro siti individuati come critici a causa di sversamenti illeciti di rifiuti perpetrati nel ... casertanews.it Degrado a #LonatePozzolo nel campo caro a Gabriele D'Annunzio - facebook.com facebook Oristano, case popolari tra degrado e cantieri fermi x.com