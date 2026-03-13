Decadimento cognitivo e sostegno anche ai famigliari | il nuovo progetto che nasce a Oleggio al Pariani

Novità. Alla casa di riposo Pariani di Oleggio sta per prendere il via il progetto "PERDUTAmente - Luoghi di Attività e ascolto per anziani e caregiver" fortemente voluto dalla Fondazione Pariani di Oleggio. Ispirandosi alle esperienze degli "Alzheimer Cafè" arrivati in Italia negli anni 2000, si vuole portare un modello simile destinato a persone affette da decadimento cognitivo e ai loro familiari. I bisogni delle persone coinvolte richiedono risposte mirate al miglioramento della qualità della vita anche di coloro che si ritrovano quotidianamente impegnati soprattutto emotivamente. Gli Alzheimer Cafè rispondono a ciò attraverso attività mirate. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

