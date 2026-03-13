Ribalta Media è un nuovo progetto editoriale digitale che si presenta con l’obiettivo di offrire spazio all’informazione e al dibattito pubblico. La testata ha scelto Francesco Giubilei come direttore editoriale, puntando a coinvolgere le nuove generazioni. La piattaforma si rivolge a un pubblico interessato a temi attuali e alle questioni sociali, con un approccio diretto e senza artifici.

Debutta Ribalta Media, nuovo progetto editoriale digitale dedicato all’informazione e al dibattito pubblico. L’iniziativa punta a rivolgersi in particolare alle giovani generazioni e a raccontare temi di attualità, politica, esteri ed economia attraverso un linguaggio pensato per i social e i nuovi formati digitali. In occasione della presentazione a Roma è stato annunciato anche il direttore editoriale: Francesco Giubilei, presidente del think tank Nazione Futura. Secondo Giubilei l’obiettivo è costruire “ un new media libero e indipendente che racconti la nostra società con uno sguardo controcorrente rivolto alle nuove generazioni”. Il progetto nasce attorno a un canale social che conta già circa 360mila follower e registra milioni di visualizzazioni al mese. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Debutta Ribalta Media, Francesco Giubilei direttore editoriale: “Uno sguardo alle nuove generazioni”

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