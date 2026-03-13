Andrea De Sica ha realizzato un film che trasforma un delitto di cronaca in un viaggio psicologico, coinvolgendo attori come Jasmine Trinca e Filippo Timi. La narrazione si concentra sulla villa abbandonata dei Casati Stampa, utilizzata come ambientazione centrale per esplorare il tema del voyeurismo contemporaneo. Il film mette in scena una riflessione sulla percezione e sull'osservazione nella società attuale.

Un film che trasfigura un delitto di cronaca in un viaggio psicologico profondo. Andrea De Sica, con Jasmine Trinca e Filippo Timi, esplora il voyeurismo moderno partendo dalla villa abbandonata dei Casati Stampa. L’opera non cerca la fedeltà storica assoluta, ma usa i fatti reali come spunto per indagare lo sguardo pubblico e le dinamiche tossiche delle relazioni intime. La narrazione si allontana dalla semplice ricostruzione per entrare nei meandri del desiderio e del potere. Dalla cronaca al simbolo: la scelta artistica del regista. La decisione di staccarsi dalla storia vera è nata proprio nel momento della scoperta iniziale. Il regista ha vissuto un’emozione primaria di fronte alla villa deserta, respirando una presenza inquietante che non era più visibile fisicamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Sica: dal delitto Casati Stampa allo specchio

Articoli correlati

Andrea De Sica racconta in anteprima Gli occhi degli altri: «Il mio film sul delitto Casati-Stampa è una storia di confine tra amore e violenza senza moralismo. Non sono un pudico e gli attori hanno avvertito la mia libertà»Che cosa è successo dopo quella mattina in barca? «Con mia moglie ho affittato un gommone per attraccare al vecchio molo del marchese.

Leggi anche: Jasmine Trinca e Filippo Timi nella storia dei marchesi Casati Stampa "Gli occhi degli altri" di Andrea De Sica

Aggiornamenti e notizie su Casati Stampa

Temi più discussi: Casati Stampa, sesso e omicidi: quella villa fa ancora paura; Andrea De Sica racconta in anteprima Gli occhi degli altri: Il mio film sul delitto Casati-Stampa è una storia di confine tra amore e violenza senza moralismo. Non sono un pudico e gli attori hanno avvertito la mia libertà; Sesso, potere e i lati oscuri del maschile: Il delitto Casati Stampa parla di oggi; Gli Occhi degli Altri: il delitto Casati Stampa con lo sguardo del cinema. Il potere cade sempre sul sesso.

Andrea De Sica racconta in anteprima Gli occhi degli altri : «Il mio film sul delitto Casati-Stampa è una storia di confine tra amore e violenza senza moralismo. Non sono un ...Una villa abbandonata vista dal mare, una famiglia di mufloni che salta uno steccato e una tragedia che nessuno è riuscito, prima di lui, a portare sullo schermo. Il regista di una delle dinastie più ... vanityfair.it

Delitto Casati Stampa: non fu un dramma della gelosiaNel 1970 tutta l’Italia definì così l’uccisione di Anna Casati Stampa e del suo amante da parte del marito, che poi si tolse la vita. E si accanì sui dettagli più scandalistici. Oggi che quel delitto ... msn.com

Jasmine Trinca e Filippo Timi nella storia dei marchesi Casati Stampa "Gli occhi degli altri" di Andrea De Sica x.com

" : " di Vanna Vinci, Sergio Bonelli Editore, 2025 Alta, snella, capelli rosso arancio, verdi o addirittura tigrati, occhi da uccello notturno, mise audacissime, Luisa Amman, divenuta nel 1900 Marchesa Casati Stampa di Soncin - facebook.com facebook