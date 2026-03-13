In una recente vicenda politica a Messina, il governatore Cateno De Luca è stato coinvolto in una polemica dopo che Giorgianni e Sciacca hanno contestato le sue affermazioni sulle dimissioni del sindaco Federico Basile. I due hanno criticato le dichiarazioni di De Luca, sostenendo che si basavano su presupposti sbagliati. La discussione ha attirato l’attenzione sui confronti tra le diverse fazioni politiche locali.

Una polemica accesa ha scosso la scena politica messinese, dove il governatore Cateno De Luca è stato accusato di aver costruito un dibattito su presupposti errati riguardo alle dimissioni del sindaco Federico Basile. Angelo Giorgianni e Gaetano Sciacca hanno risposto con una nota ufficiale, smontando punto per punto le affermazioni fatte durante una diretta social del primo cittadino della regione. Il cuore del conflitto risiede nella confusione tra un esposto anonimo e una tesi giuridica precisa sulla tempestività delle dimissioni. I due protagonisti della risposta non si limitano a negare, ma spiegano come l’atto amministrativo citato dal governatore riguardi un documento che loro non hanno firmato né sostenuto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - De Luca accusato: Giorgianni e Sciacca smontano le sue

Articoli correlati

Messina verso le amministrative: Sciacca, Musolino e l’ex giudice Giorgianni insieme tra candidature e strategieUno scatto davanti alla scritta I love Messina racconta incontri, sostegni inattesi e il ritorno pubblico di Giorgianni, tra ipotesi politiche e...

Dimissioni fuori termine di Basile? Carreri replica a Sciacca e Giorgianni: "Nessuna truffa, le carte sono a posto"Il coordinatore cittadino di Sud chiama Nord, in una nota, risponde alle dichiarazioni rilanciate dal candidato sindaco di Rinascita Messina e...