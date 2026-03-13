Gli Stati Uniti hanno deciso di eliminare le tariffe anti dumping su 13 marchi di pasta italiani, facilitando così la vendita all’estero. La Farnesina ha comunicato la misura, mentre nel frattempo il presidente americano e il premier spagnolo sono impegnati in un confronto pubblico su questioni commerciali e politiche. La decisione riguarda esclusivamente i prodotti alimentari italiani, senza coinvolgimento di altri settori.

Gli Usa non faranno a meno dei nostri alimenti per via dei dazi di Donald Trump. Come ha reso noto la Farnesina, Washington ha deciso di rimuovere le misure anti dumping per 13 marchi di pasta, che adesso saranno agevolati nella diffusione oltreoceano. C’è voluta un’indagine lunga diversi mesi perché gli Usa comprendessero che i nostri alimenti fossero importanti nel mercato e nella dieta dei cittadini americani. Ad esultare per il calo delle tariffe sono state Coldiretti e Filiera Italia, che hanno ribadito come la decisione degli Stati Uniti abbia salvato «mezzo miliardo di export di pasta italiana oltreoceano». Se da un lato la nostra penisola può tirare un sospiro di sollievo, dall’altra c’è chi non può fare lo stesso: è il caso della Spagna, che ultimamente ha avuto grandi difficoltà a comunicare con gli Usa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dazi Usa, l’Italia ride e la Spagna piange: scendono le tariffe per la pasta mentre Trump litiga con Sanchez

Articoli correlati

Trump rinvia al 2027 i nuovi dazi su mobili; ridotte le tariffe USA su alcuni marchi di pasta italianiIl presidente statunitense Donald Trump ha posticipato di un anno l’entrata in vigore dei nuovi aumenti tariffari su mobili imbottiti, mobili da...

Leggi anche: **Dazi: Farnesina, 'prima riduzione tariffe Usa su pasta italiana'**

Contenuti utili per approfondire Dazi Usa l'Italia ride e la Spagna...

Temi più discussi: Dazi, Usa riduce tassazione antidumping su pasta italiana; Dazi Usa sul vino: l’export italiano verso nuovi mercati; Dazi, Usa conferma: abbassati per i produttori italiani di pasta; USA potrebbero rimborsare oltre 110 mld € di dazi dopo stop della corte al rinvio Trump.

Dazi Usa, cala la tassazione antidumping sulla pasta Usa: salvi 500 milioni di esportazioni italianeTagli dal 91,7% a pochi punti percentuali dei dazi provvisori annunciati il 4 settembre scorso. L’intervento della Commissione Ue e del governo italiano ... corriere.it

Pasta italiana, gli Usa tagliano drasticamente i dazi antidumpingIl dipartimento per il Commercio degli Usa ha annunciato una drastica riduzione delle tariffe antidumping per 13 marchi di pasta italiana. fortuneita.com

NOTA FARNESINA. L’amministrazione Usa abbassa i dazi antidumping ai produttori di pasta italiani: Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha pubblicato oggi la decisione finale sul caso dei dazi americani per 13 marchi di pasta italiana accusati di pr x.com

Dai dazi alla guerra in Iran, non c’è azione degli Usa, nell’ultimo anno, che non abbia fatto male all’Italia. Ma dai patrioti di governo, da Meloni a Salvini, non è mai arrivata mezza parola di critica nei confronti di Trump. E meno male che “prima gli italiani”. di Fr - facebook.com facebook