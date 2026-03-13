Daniela Zinnanti il video che incastra l'ex Santino Bonfiglio | esce dalla casa col coltello in mano

Un uomo, riconosciuto come l’ex Santino Bonfiglio, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre usciva dalla casa della ex compagna con un coltello in mano. La vicenda riguarda il femminicidio avvenuto nella serata di lunedì 9 marzo a Messina, dove l’uomo ha confessato di aver ucciso la donna. Le immagini mostrano l’uomo che si allontana dal palazzo ancora armato.

L'uomo, reoconfesso del femminicidio della ex Daniela Zinnanti avvenuto nella serata di lunedì scorso 9 marzo a Messina, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza del palazzo della vittima mentre esce impugnando ancora il coltello usato per uccidere la donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Il femminicidio di Daniela Zinnanti a Messina. La donna era da tempo vittima delle violenze dell’ex, evaso dai domiciliari e poi tornato per ucciderla. Proprio oggi era previsto l’arrivo del braccialetto elettronico. #Tg1 Lorenzo Santorelli x.com