Daniela ha denunciato ma è stata uccisa insorgono i poliziotti | Sconfitta evidente per lo Stato

Daniela Zinnanti aveva presentato una denuncia, ma poco dopo è stata uccisa. I poliziotti reagiscono affermando che si tratta di una sconfitta evidente per lo Stato. La vicenda si aggiunge a un quadro di denunce che sono risultate inefficaci. La morte della donna suscita reazioni tra le forze dell’ordine, che contestano la gestione del caso.

La dura presa di posizione del sindacato di polizia Coisp. Il segretario generale Pianese: "Rischi mortali per scelte a volte troppo indulgenti" A rendere ancora più tragica e inaccettabile la storia di Daniela Zinnanti sono quelle denunce rivelatesi inutili. La 50enne, accoltellata a morte dall'ex compagno ristretto ai domiciliari, aveva chiesto più volte aiuto finendo per raccontare tutto alle forze dell'ordine. Dopo l'ennesimo pestaggio il giudice aveva disposto i domiciliari per Santino Bonfiglio ce non ha però mai indossato quel braccialetto elettronico che avrebbe potuto fare la differenza. Il dispositivo sarebbe stato disponibile solo ieri. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Bonfiglio le aveva già spaccato 7 costole. Il fratello di Daniela si dispera: femminicidio annunciatoL’uomo era ai domiciliari per minacce e violente. Roberto Zinnanti: All’inizio mia sorella era convinta di poterlo cambiare ma poi ha chiuso. L’ultima volta lo aveva denunciato. La 50enne di Messina ... quotidiano.net

Tragica beffa: Daniela uccisa con 40 coltellate dall'ex 48 ore prima della consegna del braccialetto elettronicoL'uomo era ai domiciliari ma il dispositivo di controllo non era ancora disponibile, così è evaso e ha raggiunto la casa della donna indisturbato. Poi la mattanza ... today.it

Santino Bonfiglio, l'uomo di 67 anni reo confesso del femminicidio della ex Daniela Zinnanti, 50 anni, uccisa a coltellate nella sua casa, avrebbe dovuto ricevere il braccialetto elettronico oggi - facebook.com facebook

A febbraio 2026 Daniela Zinnati era finita in ospedale con sette costole fratturate e aveva deciso di denunciare per l’ennesima volta il suo ex Santino Bonfiglio che per questo era finito agli arresti domiciliari. Per lui, recidivo, era scattato anche l’obbligo di indos x.com