Daniela ha denunciato ma è stata uccisa insorgono i poliziotti | Difficile immaginare sconfitta più evidente per lo Stato

Daniela Zinnanti aveva presentato una denuncia, ma successivamente è stata uccisa. I poliziotti commentano che questa situazione rappresenta una sconfitta evidente per lo Stato. La vicenda si aggiunge a un quadro di denunce che non hanno portato alla tutela sperata, rendendo ancora più drammatica e ingiusta la tragedia.

La dura presa di posizione del sindacato di polizia Coisp. Il segretario generale Pianese: "Rischi mortali per scelte a volte troppo indulgenti" A rendere ancora più tragica e inaccettabile la storia di Daniela Zinnanti sono quelle denunce rivelatesi inutili. La 50enne, accoltellata a morte dall'ex compagno ristretto ai domiciliari, aveva chiesto più volte aiuto finendo per raccontare tutto alle forze dell'ordine. Dopo l'ennesimo pestaggio il giudice aveva disposto i domiciliari per Santino Bonfiglio ce non ha però mai indossato quel braccialetto elettronico che avrebbe potuto fare la differenza. Il dispositivo sarebbe stato disponibile solo ieri. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

