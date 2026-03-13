Danh Vo | il dialogo tra arte e botanica alla Fondazione Nicola Del Roscio

Alla Fondazione Nicola Del Roscio a Roma si svolge una mostra personale dell’artista contemporaneo Danh Vo, che mette in scena un dialogo tra arte e botanica. L’esposizione si tiene in via Francesco Crispi 18 e presenta una selezione di opere che uniscono elementi artistici e naturalistici, creando un percorso visivo originale. La mostra sarà aperta al pubblico fino a una data ancora da comunicare.

Cosa: Mostra personale dell’artista contemporaneo Danh Vo. Dove e Quando: Fondazione Nicola Del Roscio, via Francesco Crispi 18, Roma. Dal 20 marzo al 17 luglio 2026. Perché: Un progetto unico che intreccia la pratica scultorea di Vo con la passione per il regno vegetale, in un dialogo inedito con la visione botanica di Nicola Del Roscio. Roma si prepara ad accogliere una delle voci più influenti e profonde del panorama artistico internazionale. Dal 20 marzo al 17 luglio 2026, la Fondazione Nicola Del Roscio presenta una mostra dedicata a Danh Vo, artista che ha saputo ridefinire il concetto di installazione attraverso una ricerca che fonde memoria personale, storia collettiva e, negli ultimi anni, un’immersione totale nel mondo della botanica. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Danh Vo: il dialogo tra arte e botanica alla Fondazione Nicola Del Roscio Articoli correlati Leggi anche: Il nudo rivoluzionario di Elio Luxardo alla Fondazione Del Roscio Le Ville del Golfo. Tra arte, botanica architettura e storiaUn viaggio tra giardini affacciati sul mare, architetture sfarzose e paesaggi mozzafiato.