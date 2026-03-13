daneri in corsa al campiello

Beatrice Daneri ha pubblicato il suo terzo libro, intitolato “Un no, che può diventare un arco-baleno”, disponibile su Amazon da febbraio dell’anno scorso. La narrazione racconta la storia di Marco e Ginevra, una giovane coppia con un legame complicato, e presenta una copertina tutta inedita. Nel frattempo, Daneri è in corsa per il Premio Campiello.

Ha un nuovo titolo e una copertina tutta inedita la storia di Marco e Ginevra, la giovane coppia unita da un amore tossico e protagonista di ‘Un no, che può diventare un arcobale-no’: il terzo libro di Beatrice Daneri, uscito per Amazon a febbraio dell’anno scorso. Ma non è tutto. Perché per questa vicenda che promuove la lotta contro la violenza di genere e per la sua giovane autrice c’è molto di più all’orizzonte: il suo nuovo romanzo infatti ‘ Promessa all’arcobaleno – La forza di un ‘no’ che ha cambiato tutto’, edito da Pathos edizioni e in uscita il 17marzo, è oggi candidato al Premio Campiello 2026 e sarà da lei presentato al Salone internazionale del libro di Torino il prossimo 16 maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

