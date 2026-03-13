Dall’olio di frittura esausto nascono auto e case in alternativa a petrolio e fossile

Da lanazione.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Pisa, il 11 marzo 2026, è stato annunciato che dall’olio di frittura esausto si producono schiume poliuretaniche, materiali a cambio di fase e biolubrificanti. Questi materiali sono destinati a sostituire prodotti di origine fossile nei settori automobilistico ed edilizio. La scoperta riguarda processi industriali che trasformano un rifiuto comune in risorse alternative.

Pisa, 11 marzo 2026 - Dall’olio di frittura esausto possono nascere schiume poliuretaniche, materiali a cambio di fase e biolubrificanti capaci di sostituire prodotti di origine fossile nei settori automobilistico ed edilizio. I risultati arrivano da alcune ricerche coordinate dall’Università di Pisa e pubblicate sulle riviste scientifiche Materials Today Sustainability, Scientific Reports e Chemical Engineering Journal. A guidare il lavoro è la professoressa Maurizia Seggiani del Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale (DICI), nell’ambito del Centro Nazionale PNRR MOST - Mobilità Sostenibile. Il cuore dell’innovazione consiste nella sostituzione di materiali di origine fossile con alternative rinnovabili, come gli oli esausti di cucina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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