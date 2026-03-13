L'applicazione si evolve in un assistente personale offrendo servizi come aiuto per i parcheggi e consigli sui ristoranti, scegliendo per gli utenti il percorso meno stressante. Chi possiede uno smartphone conosce bene la freccia blu che si muove su una mappa bidimensionale per indicare la direzione da seguire. La funzionalità di navigazione rappresenta una delle principali caratteristiche dell'app.

C hiunque abbia uno smartphone, tra le tante mansioni che gli avrà affidato, conoscerà bene anche quella che utilizza una freccia blu che si muove su una mappa bidimensionale per indicare dove andare. Google Maps è ormai da anni un compagno fedele, ma col passare del tempo, la tecnologia che lo guida è diventata un po’ desueta. Per questo, oggi, quel mondo sta per cambiare radicalmente. Il colosso di Mountain View, infatti, ha annunciato il più importante aggiornamento dell’ultimo decennio, trasformando l’applicazione da un semplice stradario digitale a un assistente personale capace di “vedere” e “capire” il mondo intorno a noi. L’AI potenzia Google: Ricerca multipla, visiva e immersiva con uno scatto X Google Maps, si cambia tutto: una nuova finestra sul mondo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dall'aiuto per i parcheggi ai consigli personalizzati sui ristoranti, l'applicazione si trasforma in un assistente personale che sceglie per noi il percorso meno stressante

Articoli correlati

Google Gemini entra in cucina e il frigorifero si trasforma in un assistente personaleL’intelligenza artificiale non è più solo qualcosa di ‘invisibile’ e, da qualche tempo,sta diventando parte integrante delle nostre case oltre che...

La rete che prevede il futuro: Wi-Fi 8 con AI trasforma il router in un assistente invisibileMentre molti utenti stanno ancora completando il passaggio al Wi-Fi 7, al CES 2026 di Las Vegas fa già il suo debutto la prossima evoluzione delle...

Tutto quello che riguarda Dall'aiuto per i parcheggi ai consigli...

Discussioni sull' argomento SLA, tre lettere che stravolgono la vita: le sfide tra ricerca e assistenza; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; WORLD OBESITY DAY: IL MODELLO NUTRIPIATTO COME VALIDO AIUTO PER I BAMBINI TRA I 6 E I 10 ANNI; Fine vita, archiviato Marco Cappato: i malati rifiutavano l'accanimento terapeutico.

«Dall'Italia all'America, diamo voce ai più poveri tra i poveri»Jor-El Godsey è presidente di Heartbeat International, la prima e più grande rete di centri e servizi di aiuto alla gravidanza difficile nel mondo. Oggi Heartbeat è una rete di 3.900 centri di aiuto ... avvenire.it

Colpo di scena dall'ex sindaco di Milano, che botta per il No - facebook.com facebook