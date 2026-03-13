Dalla festa di San Patrizio a Olio Capitale | cosa fare nel weekend

Nel weekend dal 13 al 15 marzo, a Trieste si svolgono diversi eventi tra cui il festival dell’olio, la festa di San Patrizio e numerose rappresentazioni teatrali. Si tengono anche mostre varie, attività di vita notturna e un concorso dedicato ai dolci fatti in casa. La città si anima con queste iniziative che coinvolgono cittadini e visitatori.

La morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Il festival dell'olio, la festa di San Patrizio, una schiera di spettacoli teatrali per gli affamati di cultura, mostre a volontà, vita notturna e perfino un concorso di dolci fatti in casa: Trieste non delude neanche nel weekend dal 13 al 15 marzo. Ecco gli eventi giorno per giorno. Al Rossetti, invece, va in scena il capolavoro di Anton Cechov “Il gabbiano” dal 12 al 15 marzo, diretto e interpretato da Filippo Dini assieme a Giuliana De Sio e a un cast di primo livello. Sempre al Politeama, nella Sala Bartoli, una rilettura della più celebre gara della campionessa di sci di fondo Stefania Belmondo: “First Love” di e con Marco D’Agostin arriva a Trieste, in replica il 14 marzo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Articoli correlati Leggi anche: Festa del cioccolato, Campionato di danza e teatro: cosa fare nel weekend a Reggio Calabria Una selezione di notizie su San Patrizio Temi più discussi: Dalla festa di San Patrizio a Olio Capitale: cosa fare nel weekend; San Patrizio 2026 a Genova: cosa fare, eventi e storia della festa; Arriva San Patrizio! Ecco dove celebrarlo in Italia; San Patrizio al Castello di Mongiorgio. Dalla festa di San Patrizio a Olio Capitale: cosa fare nel weekendEscursioni guidate, una schiera di spettacoli teatrali per gli affamati di cultura, mostre a volontà, vita notturna e perfino un concorso di dolci fatti in casa: Trieste non delude neanche nel weekend ... triesteprima.it Il Castel Baradello si tinge di verde: domenica 22 la festa di San PatrizioDomenica 22 marzo appuntamento al castello medievale di Como per un pomeriggio tra storia, musica e sapori ispirati alla tradizione irlandese. ciaocomo.it RIPALIMOSANI E IRLANDA, MIX DI CULTURA, GUSTO, MUSICA E DIVERTIMENTO IL 20 E IL 21 MARZO LA FESTA DI SAN PATRIZIO Ripalimosani si prepara a vivere la prima edizione del Festival di San Patrizio: nel prossimo weekend (20 e 21 marzo) infa - facebook.com facebook #PremierLeague, ecco le maglie dedicate a San Patrizio: dall' #AstonVilla all' #Everton. FOTO #SkySport #SkyPremier x.com