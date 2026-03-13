D’Alfonso sulla Nuova Pescara | Costantini resta un valore serve il suo impegno in questa nuova fase

Il deputato Luciano D'Alfonso, membro del Pd, ha commentato il ruolo di Costantini nella Nuova Pescara, sottolineando che resta un elemento importante e che è necessario il suo impegno in questa fase. Ha inoltre invitato tutte le parti a evitare polemiche interne e a focalizzarsi sul progetto istituzionale della città unica, dopo le recenti elezioni parziali.

Il deputato interviene nel dibattito che si è generato dopo le elezioni e sul futuro del progetto di fusione di Pescara, Montesilvano e Spoltore “Dobbiamo avere la forza di laicizzare questo passaggio, sottraendo la politica alla tentazione di farsi tribunale per stabilire torti o ragioni tra le diverse sensibilità emerse”, afferma D’Alfonso. Il parlamentare dem difende inoltre il ruolo del candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini, sottolineandone il contributo politico sul tema della fusione tra Pescara, Montesilvano e Spoltore. “La dirittura e la generosità dimostrate da Carlo Costantini - sottolinea - restano un valore per tutti, così come è legittima ogni sollecitazione che miri a una maggiore incisività del nostro agire. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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