Dal Satellite a piazza Garibaldi | Ancora rinforzi nei quartieri

Da ilgiorno.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel quartiere Satellite e a piazza Garibaldi sono stati rafforzati i controlli grazie alla nuova fase del progetto

Continua "Mille occhi sulla città", in Martesana ancora rinforzi nei quartieri. Dopo la firma della nuova tranche del progetto Prefettura-vigilanza privata, sotto la lente restano il quartiere Satellite e piazza Garibaldi. Per un altro anno, le guardie giurate continueranno a segnalare movimenti sospetti alle forze dell’ordine. Patto rinnovato anche a Cernusco. Un altro tassello dei piani scurezza dei Comuni "per battere la piccola delinquenza". Pressing interforze per sventare furti e spaccio sottoscritto nella riunione dell’altro ieri, a Milano, del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

dal satellite a piazza garibaldi ancora rinforzi nei quartieri
© Ilgiorno.it - Dal Satellite a piazza Garibaldi: "Ancora rinforzi nei quartieri"

Articoli correlati

Venezuela, i quartieri di Caracas prima e dopo gli attacchi Usa: le immagini dal SatelliteLe immagini satellitari fornite da Vantor mostrano Fuerte Tiuna, che ospita un grande complesso militare a Caracas, prima e dopo l’operazione...

Leggi anche: Subaffitti in nero in piazza Garibaldi, sei casi scoperti dalla guardia di finanza. Il prefetto: "Controlli anche in altri quartieri"

Aggiornamenti e notizie su Dal Satellite

Discussioni sull' argomento Dal cielo allo smartphone: il satellite come infrastruttura di fiducia; Dal Satellite a piazza Garibaldi: Ancora rinforzi nei quartieri; Spire Global riceve i primi dati dal satellite meteorologico iperspettrale; Iran, basi e siti militari devastati dai raid: le immagini da satellite mostrano il prima e il dopo.

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.