Nel quartiere Satellite e a piazza Garibaldi sono stati rafforzati i controlli grazie alla nuova fase del progetto

Continua "Mille occhi sulla città", in Martesana ancora rinforzi nei quartieri. Dopo la firma della nuova tranche del progetto Prefettura-vigilanza privata, sotto la lente restano il quartiere Satellite e piazza Garibaldi. Per un altro anno, le guardie giurate continueranno a segnalare movimenti sospetti alle forze dell’ordine. Patto rinnovato anche a Cernusco. Un altro tassello dei piani scurezza dei Comuni "per battere la piccola delinquenza". Pressing interforze per sventare furti e spaccio sottoscritto nella riunione dell’altro ieri, a Milano, del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dal Satellite a piazza Garibaldi: "Ancora rinforzi nei quartieri"

Articoli correlati

Venezuela, i quartieri di Caracas prima e dopo gli attacchi Usa: le immagini dal SatelliteLe immagini satellitari fornite da Vantor mostrano Fuerte Tiuna, che ospita un grande complesso militare a Caracas, prima e dopo l’operazione...

Leggi anche: Subaffitti in nero in piazza Garibaldi, sei casi scoperti dalla guardia di finanza. Il prefetto: "Controlli anche in altri quartieri"

Aggiornamenti e notizie su Dal Satellite

Discussioni sull' argomento Dal cielo allo smartphone: il satellite come infrastruttura di fiducia; Dal Satellite a piazza Garibaldi: Ancora rinforzi nei quartieri; Spire Global riceve i primi dati dal satellite meteorologico iperspettrale; Iran, basi e siti militari devastati dai raid: le immagini da satellite mostrano il prima e il dopo.

#weathersicily | Ultimo giorno di questa fase caratterizzata da sola instabilità pomeridiana! Anche oggi infatti dal satellite notiamo lo sviluppo delle prime nubi convettive sui rilievi interni, con la possibilità nelle prossime ore di rovesci o temporali localizzati s - facebook.com facebook

LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO DAL SATELLITE 8 marzo 2026 #Sentinel2 #trentino x.com