Dal rap alle serie tv per imparare l’italiano | Foiano sperimenta un progetto unico in Toscana

A Foiano, in Toscana, è stato avviato un progetto che utilizza il rap e le serie tv come strumenti per imparare l’italiano. L’iniziativa coinvolge giovani e promuove l’uso della lingua in contesti diversi, favorendo lo scambio culturale. Si tratta di un’esperienza che combina musica, televisione e apprendimento, offrendo nuove modalità di avvicinamento alla lingua italiana.

Nasce all'Istituto G. Marcelli di Foiano della Chiana il primo progetto su lingua italiana e cultura digitale Un progetto innovativo che mette al centro la lingua italiana come spazio di incontro tra culture, linguaggi e nuove generazioni. All'Istituto Omnicomprensivo "Guido Marcelli" di Foiano della Chiana ha preso il via "Lingua e cultura italiana nell'era digitale: rap, serie tv e nuove narrazioni", un percorso didattico sperimentale che rappresenta una novità assoluta in Toscana e che coinvolge gli studenti del triennio in attività laboratoriali dedicate alla lingua italiana come L2, con particolare attenzione agli studenti provenienti da contesti linguistici diversi.