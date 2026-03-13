Il cartellone dei prossimi concerti alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno include spettacoli dedicati a star che hanno partecipato alle precedenti edizioni del Festival di Sanremo. La programmazione comprende eventi di musica pop e rock, con artisti che si esibiscono tra ballo e canto. Questi appuntamenti rappresentano un’occasione per rivivere le emozioni delle passate manifestazioni musicali.

di Pierfrancesco Pacoda È un omaggio alle star che hanno fatto brillare le scorse edizioni del Festival di Sanremo, il cartellone dei prossimi appuntamenti musicali ospitati dalla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Si inizia il 16 con Olly, vincitore nel 2025, si prosegue il 20 con Achille Lauro, super ospite di recente della manifestazione e il 21 con Giorgia. A concludere questa offerta dedicata alla più importante rassegna della canzone italiana, all’EuropAuditorium di Bologna il 18 ci sarà Angelina Mango. Spazio anche al rock, quello che ha segnato l’ondata sonora degli anni ’90, con i Marlene Kuntz del cantante Cristiano Godano, che si esibiscono il 19 marzo al Locomotiv, sempre a Bologna. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dal pop al rock. Si balla e si canta. Le date imperdibili

