dal conflitto in medio oriente emergono vincitori inattesi anche in borsa dati e affari

Dal conflitto in Medio Oriente emergono vincitori inattesi anche in Borsa. Le azioni delle società europee della difesa hanno registrato variazioni significative, con alcuni titoli in crescita e altri in calo, evidenziando l’impatto diretto delle tensioni sul mercato finanziario. Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, si sono notate fluttuazioni simili, che continuano a influenzare gli andamenti dei titoli legati alla sicurezza e alla difesa.

In guerra c’è chi vince e chi perde anche in Borsa. È successo con le azioni delle società europee della difesa, come si è visto dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, e sta succedendo oggi con gruppi chimico-energetici. Il Wall Street Journal ha messo in evidenza che le grandi aziende chimiche con produzione sulla costa del Golfo degli Stati Uniti sono tra i vincitori del conflitto in Medio Oriente perché beneficiano delle interruzioni delle catene di approvvigionamento. Due esempi: le compagnie LyondellBasell e Dow Inc. Nelle ultime cinque sedute di Wall Street, la prima ha guadagnato circa il 15 per cento (nell’ultimo mese il 27 per cento) e la seconda, nella sola giornata di ieri, ha registrato un rialzo del 10 per cento (nell’ultimo mese del 24 per cento). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

