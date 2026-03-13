Dal 9 marzo è possibile utilizzare la Carta del Docente anche su MusicalStore2005

Dal 9 marzo è possibile usare la Carta del Docente anche su MusicalStore2005, con un importo disponibile di 383 euro. La riattivazione della carta consente ai docenti di spendere questa somma per acquisti legati a formazione e cultura. La carta, che era temporaneamente sospesa, ora può essere impiegata nuovamente su questo negozio online, offrendo così nuove opportunità di spesa.

La Carta del Docente torna attiva con un importo di 383 euro. Tra gli elementi evidenziati, l’ampliamento della platea dei beneficiari e la procedura semplificata sulla piattaforma di MusicalStore2005 Per l’anno scolastico 20252026 la Carta del Docente torna attiva dal 9 marzo con un importo pari a 383 euro. Tra gli aspetti messi in evidenza. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Leggi anche: Carta del Docente a 383 euro dal 9 marzo, M5S attacca: “Il Governo arriva in ritardo, taglia la Carta del docente e fa pagare agli insegnanti il conto”

Carta docente 2025/26: l’indirizzo per collegarsi. Sito in manutenzione, in questi giorni non sarà possibile utilizzare il residuo?Carta del docente: dal 9 marzo (il Ministero non ha indicato un orario preciso) sarà possibile accedere alla nuova piattaforma attiva dall'anno...

Contenuti utili per approfondire Dal 9 marzo è possibile utilizzare la...

Temi più discussi: Carta del docente 2025/2026, c’è il via libera: importo, requisiti, quando si può attivare; Carta docente, attiva dal 9 marzo: sarà di 383 euro e spetta anche ai precari al 30 giugno e 31 agosto; Carta del docente 2026 attiva il 9 marzo, sarà di 383 euro: l’avviso – Rivedi la diretta; Dal 9 marzo attiva (con un taglio) la Carta del Docente: spetterà anche ai precari.

Carta docente 2026 attiva dal 9 marzo, importi e chi la può richiedereLa Carta del docente può essere attivata attraverso i canali del Ministero dell’Istruzione: ridotto però l’importo, che passerà a 383 euro ... quifinanza.it

Carta del docente 2026, finalmente dal 9 marzo sarà disponibileScopri le novità sulla carta del docente per il 2025/2026, con importanti ampliamenti per oltre 1 milione di insegnanti. informazionescuola.it

Il nuovo decreto sulla Carta del Docente introduce una novità importante: da quest’anno, il bonus viene riconosciuto anche ai docenti con contratto al 30 giugno e al 31 agosto. La norma però non prevede il pagamento delle annualità passate. Questo si - facebook.com facebook

Dieci anni fa il mio Governo ha istituto la carta del docente con 500€ per ciascun docente. Tutti i governi successivi hanno confermato la mia misura. Da lunedì prossimo grazie al Governo Meloni la carta del docente non vale più 500€ ma 383€ Giorgia Meloni x.com