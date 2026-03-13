Dal 13 marzo | le sigarette salgono a 5,50 euro

Dal 13 marzo 2026, il prezzo delle sigarette aumenterà a 5,50 euro. La decisione è stata presa dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha stabilito il nuovo listino. Questa variazione si applica a tutte le marche di sigarette disponibili sul mercato nazionale. Il cambiamento entrerà in vigore a partire dalla data stabilita.

Dal 13 marzo 2026, i listini delle sigarette subiscono un nuovo rialzo programmato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo aggiornamento non è improvviso come l’aumento della benzina, ma fa parte di una strategia fiscale più ampia già annunciata a fine anno. L’incremento colpisce direttamente il portafoglio dei fumatori italiani: le Lucky Strike salgono a 5,50 euro per pacchetto morbido, mentre le MS classiche raggiungono i 5,80 euro. L’obiettivo dichiarato è duplice: garantire il gettito erariale e promuovere la salute pubblica attraverso la leva fiscale. Il Meccanismo Fiscale e la Programmazione degli Aumenti. La decisione di alzare i prezzi del tabacco rientra pienamente nell’ultima manovra finanziaria approvata dalle autorità competenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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