Da tecnico a politico Merelli è il capolista di Fdi | Centro sinistra chiuso a riccio su Ceccarelli
Merelli, che ha ricoperto il ruolo di assessore al bilancio per molti anni, si candida ora come capolista di Fratelli d’Italia. In una dichiarazione, ha affermato che il centrosinistra è chiuso a riccio su Ceccarelli. Ad aprile presenterà il suo sedicesimo bilancio consuntivo come assessore al bilancio, un record nella storia del Comune di Arezzo.
Un giudizio su tutti i candidati a sindaco e anche sull'esperienza bruciata in fretta di Angiolini per la quale si domanda se sia stata una speriementazione politica troppo evoluta, non capita, o presentata male È probabilmente un recordman della storia del Comune di Arezzo. Ad aprile presenterà il suo sedicesimo bilancio consuntivo come assessore al bilancio. I primi cinque con la giunta del sindaco Luigi Lucherini, gli altri undici nei due mandati di Alessandro Ghinelli che stanno per terminare. Proprio il primo cittadino lo scelse e lo riconfermò come uomo di fiducia, il tecnico dei tecnici attento alle finanze dell'amministrazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
