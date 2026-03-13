Da tecnico a politico Merelli è il capolista di Fdi | Centro sinistra chiuso a riccio su Ceccarelli

Merelli, che ha ricoperto il ruolo di assessore al bilancio per molti anni, si candida ora come capolista di Fratelli d’Italia. In una dichiarazione, ha affermato che il centrosinistra è chiuso a riccio su Ceccarelli. Ad aprile presenterà il suo sedicesimo bilancio consuntivo come assessore al bilancio, un record nella storia del Comune di Arezzo.

