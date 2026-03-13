A Milano, la presidente del consiglio ha dichiarato che nessuno nel governo intende eliminare o ridimensionare la magistratura, affermando con fermezza che non ci sono piani per questo. La sua presa di posizione arriva in un momento di tensione tra le forze politiche e il mondo della giustizia, con l’obiettivo di chiarire la posizione del governo sulla questione.

Milano – “Voglio essere molto chiara: qui nessuno ha in mente di liberarsi della magistratura”. Una precisazione, quella scandita oggi da Giorgia Meloni dal palco del Teatro Parenti, da leggere come un’implicita ma chiara presa di distanza da quanto dichiarato due giorni fa da Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministero della Giustizia. E prima della presidente del Consiglio era stato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, dallo stesso palco, ad andare nella medesima direzione: “Chi pensa che la destra sia mangia-magistrati non ha capito nulla della nostra storia”. Il presidente del Senato Ignazio La Russa all’incontro di Fratelli d’Italia Una riforma che fa giustizia al Teatro Franco Parenti, Milano 12 Marzo 2026 ANSAMATTEO CORNER Obiettivo: evitare l’attacco frontale alle toghe. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Da Milano Giorgia Meloni difende la riforma della giustizia: “Qui nessuno vuole liberarsi dei giudici”

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