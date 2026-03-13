Da Fiumicino a Ostia in drone | svolta per la mobilità aerea avanzata

Da Fiumicino a Ostia è arrivata la prima autorizzazione ufficiale per i droni a scopo di mobilità aerea avanzata. Enac e UrbanV hanno concesso il via libera all’uso di veicoli a pilotaggio remoto per i voli tra i due punti, segnando un passo importante nella sperimentazione di nuove soluzioni di trasporto. L’autorizzazione riguarda specificamente le operazioni tra l’aeroporto e la zona costiera.

Fiumicino, 13 marzo 2026 – Enac e UrbanV annunciano la prima autorizzazione operativa Sail (Specific Assurance and Integrity Level) III in Italia: un passo decisivo per portare i droni dalle attività sperimentali alle applicazioni reali a servizio delle città, con un focus su connessioni in ambienti urbani complessi e su servizi logistici in grado di ridurre concretamente i tempi di trasporto. Il livello Sail III non è solo un parametro tecnico, ma lo standard di sicurezza necessario per integrare stabilmente i droni nel tessuto urbano, consentendo operazioni anche su aree popolate, infrastrutture critiche e la configurazione di missioni complesse in contesti urbani controllati. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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