Il 13 marzo 2026 commemorano i cinquant'anni dalla nascita della chemioterapia, un trattamento che ha rivoluzionato la cura del cancro. In questi cinque decenni, la ricerca ha visto svilupparsi numerosi farmaci e tecniche, portando a progressi significativi nella lotta contro la malattia. La ricorrenza viene celebrata in diverse città italiane, tra cui Bari e Milano, per ricordare questa importante tappa.

Il 13 marzo 2026 segna un traguardo storico per la lotta contro il cancro, celebrando mezzo secolo di oncologia medica. Questa disciplina non nacque da una pianificazione strategica, ma da un evento bellico casuale nel porto di Bari durante il secondo conflitto mondiale. L’esplosione della nave John Harvey ha rilasciato gas mostarda, rivelando inaspettatamente le proprietà citotossiche dell’agente chimico sui globuli bianchi. Da quel momento, la medicina ha smesso di limitarsi alla chirurgia per abbracciare la terapia farmacologica sistemica. L’intuizione iniziale partì dai ricercatori americani Louis Goodman e Alfred Gilman presso l’università di Yale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Da Bari a Milano: 50 anni di chemioterapia nata

Articoli correlati

Tumori, 50 anni di Oncologia medica: nata da ‘incidente di percorso’ durante la II Guerra mondiale(Adnkronos) – L'Oncologia medica arriva al giro di boa dei 50 anni e se oggi il cancro non è più solo una questione di 'tagliare il male'.

Addio a Katina, l’orca nata libera e morta dopo quasi 50 anni vissuti in una piccola vasca di cementoKatina, un’orca catturata in mare nel 1978, è morta al SeaWorld di Orlando dopo quasi 50 anni di cattività.

Altri aggiornamenti su Da Bari a Milano 50 anni di...

Temi più discussi: Avaria in atterraggio sul volo da Milano e Bari, paura a bordo; Salta il volo Bari-New York di Neos: cancellato il collegamento per l’estate; Volare da Brindisi con Ita costa 4 volte di più che da Bari: la denuncia contro la disparità; Ryanair, per la summer 82 rotte da Bari e Brindisi.

Da Bari a Milano seguendo l'«alta marea»: la musica di Evra è una continua ricerca interioreLa profondità testuale del cantautorato italiano e le sonorità R&B: due mondi che sembrano lontani, ma che si incontrano nella musica di Evra, cantautrice e musicista barese classe '99, «emigrata» a ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Da Bari a Milano e viceversa, pronta la Corriera di Natale: Una mano ai fuorisede. Ecco come farePrezzi stellari, viaggi estenuanti di ore e ore, disagi nel tragitto. Un’equazione che ha come risultato il Natale lontano da casa per i fuorisede pugliesi. Cento famiglie, però, potranno ... bari.repubblica.it

La Procura generale di Bari ha fatto ricorso in Cassazione contro l’assoluzione di Daniela Casulli, insegnante di Brindisi nota come “zia Martina”. In primo grado era stata condannata a 7 anni e 3 mesi per pornografia minorile e corruzione di minorenni. - facebook.com facebook

A Bari arriva Claudio Bisio: lo show al Teatro Piccinni con «La mia vita raccontata male» x.com