Da Arquà al mondo | l’impero pirotecnico di Martarello

A Paestum, nel salone espositivo Next, si è svolta la presentazione di un volume dedicato alla vita di Vincenzo Martarello. L’evento ha attirato partecipanti da diverse parti del mondo, trasformando una semplice anteprima editoriale in un appuntamento di portata internazionale. La manifestazione ha portato alla luce l’impero pirotecnico di Martarello, con un’attenzione particolare alla sua storia e alle sue realizzazioni.

La presentazione del volume dedicato alla vita di Vincenzo Martarello ha illuminato il salone espositivo Next a Paestum, trasformando una semplice anteprima editoriale in un evento internazionale. Durante l’International Fireworks Fair, l’ex socio della Martarello Srl ha condiviso la sua storia personale, collegando la tradizione pirotecnica italiana al palcoscenico globale. L’incontro ha riunito professionisti del settore da ogni angolo del pianeta, creando un ambiente dove aneddoti e ricordi hanno preso vita attraverso le pagine del libro. La giornalista Enza Ruggiero ha guidato il dialogo, permettendo all’autore di raccontare come un sogno infantile si sia trasformato in un impero imprenditoriale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Da Arquà al mondo: l’impero pirotecnico di Martarello Articoli correlati Da Intermercato al declino: l’impero del “piccolo Berlusconi” crollaGiorgio Mendella: L’Ascesa e la Caduta del “Piccolo Berlusconi” e il Lascito di un’Epoca Controversa Giorgio Mendella, figura iconica della... Leggi anche: Curiosità, “Il pittore del cielo” di Vincenzo Martarello all’International Fireworks Fair Contenuti utili per approfondire Da Arquà al mondo l'impero pirotecnico... Discussioni sull' argomento La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Cavi, acqua, satelliti: la guerra invisibile alle reti del mondo; In una delle regioni più aride del mondo la nuova linea del fronte è l’acqua; CAMPAGNA SMS DONA ACQUA, SALVA UNA VITA. La Casa del Petrarca rappresenta una delle tappe obbligate per chi vuole visitare i Colli Euganei. Nel 1369 Francesco Petrarca decise di trasferirsi nel paese di Arquà, forse perché il luogo gli ricordava il paesaggio toscano a lui caro e qui trascorse i suoi ultim - facebook.com facebook