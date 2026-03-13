A San Lazzaro di Savena, alle Officine SanLab in via Emilia 253A, si terranno tre incontri gratuiti dedicati a temi come il cuore, l’alcol e i primi soccorsi. L'iniziativa coinvolge professionisti del settore e si rivolge a chi desidera approfondire queste tematiche in modo pratico e diretto. Gli appuntamenti sono aperti a tutti e si svolgeranno nel corso delle prossime settimane.

Un ciclo di incontri gratuiti si avvierà alle Officine SanLab di via Emilia 253A a San Lazzaro di Savena. L’Ausl di Bologna, il Comune e le associazioni locali promuovono tre appuntamenti da marzo a maggio per affrontare temi critici come la salute cardiaca, l’uso dell’alcol e i primi soccorsi pediatrici. L’iniziativa mira a fornire ai cittadini strumenti pratici per migliorare il benessere quotidiano, partendo dalla prevenzione delle aritmie fino alla gestione dello stress mentale. Non si tratta di semplici conferenze, ma di momenti di confronto attivo dove esperti come il dottor Di Pasquale e la dottoressa Chiara Landini spiegheranno concetti complessi in modo accessibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuore, alcol e primi soccorsi: 3 incontri gratuiti a San

A San Valentino il regalo più bello è la prevenzione: due giorni di check-up gratuiti per la salute del cuoreLe malattie e le disfunzioni dell’apparato cardiocircolatorio sono la principale causa di morte in Italia, ancora oggi: da questo dato nasce...

Crescere i figli. Incontri gratuiti per i genitoriCinque incontri gratuiti per condividere esperienze, costruire relazioni e sostenere la genitorialità nei primi anni di vita.

Temi più discussi: Cura del cuore e limiti all’alcol. L’Ausl fa prevenzione coi cittadini; Un bicchiere di vino a tavola: elisir per il cuore o rischio per la salute? Ecco la verità scientifica e l'errore da non commettere; Fare comunità per combattere l'alcolismo; Le cattive abitudini degli umbri: fumatore uno su tre e si consuma pure troppo alcol.

Alcol, sapere per scegliere è un diritto oggettivamente ostacolatoCirca 10mila nuovi casi di cancro ogni anno in Italia sono dovuti al consumo di alcol, e il 45% per dosi definite moderate. L’alcol incide sulla ricchezza, sul tessuto economico e sociale del paese. vita.it

A 50 anni meno alcol e più muscoli salvano il cuoreCon l’arrivo della menopausa le donne devono essere più attente alla salute del cuore e del sistema cardiovascolare. Ma non c’è solo la pillola per la pressione. «Quello che dico sempre alle mie ... donnamoderna.com

