Cuba rompe il silenzio | colloqui segreti con Trump

Il presidente cubano ha annunciato che funzionari del governo di Cuba hanno avuto incontri riservati con rappresentanti degli Stati Uniti, compresi quelli legati all’amministrazione Trump. Le conversazioni si sono concentrate sulla ricerca di un accordo per affrontare il blocco economico che colpisce l’isola. Le discussioni sono state confermate ufficialmente senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati.

Il presidente Miguel Díaz-Canel ha confermato ufficialmente che funzionari cubani hanno intrattenuto colloqui con rappresentanti del governo statunitense, inclusi quelli legati all'amministrazione Trump, per cercare una soluzione al blocco economico imposto all'isola. Questa ammissione avviene mentre l'arcipelago affronta una crisi energetica senza precedenti, con interruzioni di corrente che hanno costretto a rinviare migliaia di interventi chirurgici e bloccato i trasporti. L'incontro non è stato un evento isolato ma parte di una strategia più ampia per gestire le differenze bilaterali su base di parità e rispetto reciproco dei sistemi politici.