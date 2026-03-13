Il ministro della Difesa ha dichiarato al Corriere che sulla sicurezza nazionale non ci sono discussioni in corso. Nella notte di mercoledì, appena appresa la notizia dell’attacco a Erbil, ha informato immediatamente la premier e i due vicepremier, e successivamente ha inviato un messaggio a tutti i leader dei partiti politici. Queste sono le prime azioni ufficiali intraprese in risposta all’evento.

Le parole a Corriere. La prima cosa che ha fatto nella notte di mercoledì, il Ministro Guido Crosetto, appena saputo dell'attacco a Erbil, è stata avvertire la premier e i due vicepremier, poi «mandare un messaggio a tutti i leader dei partiti. Di maggioranza e di opposizione». Fortunatamente, l'azione non ha avuto conseguenze per i nostri militari perché «eravamo stati avvertiti 4 ore prima di un possibile attacco e tutti i nostri soldati hanno potuto mettersi in sicurezza. Il che sta a dimostrare anche come funzionino i rapporti tra la nostra intelligence e la difesa italiana e quella degli altri Paesi coinvolti nell'area». Intervistato dal Corriere della Sera, Crosetto ha spiegato di aver informato subito tutti perché «esiste il 95% di temi su cui maggioranza e opposizione possono scontrarsi, ma questo no.

© 361magazine.com - Crosetto: “Sicurezza nazionale, su questo tema nessun battibecco”

