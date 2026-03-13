Crosetto | Non è la nostra guerra e l’Italia non ne fa parte

Il ministro della Difesa ha dichiarato che l’Italia non è coinvolta nel conflitto internazionale in corso e ha affermato che questa guerra non riguarda direttamente il paese. Le sue parole ribadiscono la posizione ufficiale del governo, sottolineando che l’Italia non partecipa alle operazioni militari in atto. La dichiarazione è stata resa pubblicamente senza ulteriori dettagli o commenti sul tema.

Le parole del ministro della Difesa. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha ribadito la posizione del governo italiano sul conflitto internazionale in corso, sottolineando che l'Italia non è coinvolta direttamente nella guerra. In un'intervista rilasciata al quotidiano Corriere della Sera, Crosetto ha ricordato quanto già affermato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante il suo intervento in Parlamento. "La premier è stata molto chiara: questa non è la nostra guerra, non l'abbiamo voluta e non ne facciamo parte", ha dichiarato il ministro. L'impegno per una soluzione diplomatica. Crosetto ha spiegato che l'Italia sta lavorando per favorire il ritorno al dialogo e alla diplomazia, cercando allo stesso tempo di rafforzare una posizione comune a livello europeo.

