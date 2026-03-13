Crosetto | Gli effetti della guerra non sono terreno di scontro L’opposizione dimostri responsabilità istituzionale

Il ministro della Difesa ha commentato gli effetti della guerra, sottolineando che non devono diventare motivo di scontro tra le forze politiche. Dopo aver appreso dell’attacco a Erbil, ha informato immediatamente la presidente del Consiglio e i vicepremier, richiamando l’attenzione sulla responsabilità istituzionale. Le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche in un momento di tensione politica.

Quando ha saputo dell’attacco a Erbil il ministro della Difesa Crosetto ha prima avvertito la presidente Giorgia Meloni, poi i vicepremier. In seguito, come lui stesso dice in una intervista al Corriere della Sera, ha mandato « un messaggio a tutti i leader dei partiti » perché « esiste il 95% di temi su cui maggioranza e opposizione possono scontrarsi, ma questo no. Questo riguarda tutti gli italiani – la nostra sicurezza, la guerra fatta da altri, le conseguenze politiche ed economiche – e dovrebbe essere materia sulla quale non si battibecca per interessi di bottega ma ci si siede a un tavolo e si ragiona insieme. Io mi aspetto che lo faranno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

