Il ministro della Difesa ha chiamato l’opposizione a collaborare sulla situazione in Iran, affermando che non si tratta di una guerra italiana. Crosetto ha respinto le accuse di essere un governo succube di Trump, chiedendo invece cosa si possa fare di più. In un’intervista al Corriere della Sera, ha sottolineato che sulla maggior parte dei temi ci sono differenze, ma in questo caso no.

In un’intervista al Corriere della Sera, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha invitato l’opposizione a collaborare sul tema della guerra in Iran: “Esiste il 95% di temi su cui maggioranza e opposizione possono scontrarsi, ma questo no. Questo riguarda tutti gli italiani – la nostra sicurezza, la guerra fatta da altri, le conseguenze politiche ed economiche – e dovrebbe essere materia sulla quale non si battibecca per interessi di bottega ma ci si siede a un tavolo e si ragiona insieme. Io mi aspetto che lo faranno. Ci sono forze politiche che sono ben consce?di ciò che sta accadendo. Non è su questo terreno che possiamo permetterci di scontrarci”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Crosetto “chiama” l’opposizione a collaborare sull’Iran: “Non è la nostra guerra”. Ma respinge le accuse di un governo succube di Trump: “Cosa dovremmo fare di più?”

Articoli correlati

Bignami (FdI): “Pronti a collaborare con l’opposizione sull’Iran. Importante dare un segnale di unità”“Al di là delle divisioni, confidiamo che sull’Iran si possa trovare una posizione comune, nell’interesse dell’Italia.

Il premier spagnolo Sánchez contesta la guerra in Iran e respinge le minacce di Trump“No alla guerra!”, ha risposto il 4 marzo il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez a Donald Trump, che l’aveva criticato per il rifiuto di...

Una raccolta di contenuti su Crosetto chiama l'opposizione a...

Temi più discussi: I nostri soldati rientreranno da Erbil. E sulla guerra il governo chiama l'opposizione; Guerra in Iran, Crosetto in Aula: Attacco Usa-Israele fuori dal diritto internazionale; Siamo sull’orlo dell’abisso. L'attacco Usa è fuori dal diritto internazionale. L'intervento di Crosetto al Senato; Crosetto: L'attacco in Iran è fuori dal diritto. Il Pd tenta una mediazione. Guerini e Renzi: Come si fa a dire no su Cipro?.

I nostri soldati rientreranno da Erbil. E sulla guerra il governo chiama l'opposizioneIl ministro della Difesa, Crosetto: «È stato un attacco deliberato». A ventiquattr'ore dal bombardamento alla base militare italiana nel Kurdistan ... avvenire.it

Bonelli e Crosetto che si somigliano, si vogliono bene e non sanno tenere il telefono in tascaIl ministro aveva appena saputo che una base militare italiana era stata colpita, e lo comunicava all’opposizione attraverso WhatsApp, il leader di Avs lo ha condiviso con gli spettatori di Rete 4. Ch ... ilfoglio.it

++ Crosetto: "Missione Unifil in Libano, per il ritiro stiamo valutando con l'Onu" ++ - facebook.com facebook

Nuove esplosioni a Erbil. In azione l’antiaerea. Intanto emerge che a colpire la base italiana sono stati dei droni. Nessun ferito ma alcuni danni. Il ministro della Difesa Crosetto al #TG1 “A Erbil è stato un attacco deliberato: è una base NATO ed è anche amer x.com