Un imprenditore italiano che gestisce un’attività sull’isola di Koh Lipe in Thailandia ha dichiarato che, quest’anno, il calo di turisti è più evidente rispetto agli anni precedenti. Secondo la sua testimonianza, l’afflusso di visitatori durante i mesi da dicembre ad aprile appare significativamente ridotto, dando l’impressione di rivivere le fasi più dure della primavera del 2020. I dati indicano un calo costante nel numero di ospiti di questa stagione.

Cesena, 13 marzo 2026 – A Koh Lipe, piccola e meravigliosa isola nell’arcipelago thailandese delle Tarutao, vicino al confine malese, i mesi invernali e primaverili (fino all’ultimo scorcio di aprile) rientrano, per definizione, nella cosiddetta ‘alta stagione’. Sarebbero queste, dunque, le settimane ideali per ammirare gli incantevoli lidi di Sunset Beach (Hat Pramong), Sunrise Beach (Hat Chao Ley) e Pattaya Beach e andare alla scoperta di quei fondali in cui, secondo gli studiosi, vive il 25% delle specie di pesci tropicali di tutto il mondo. “Sarebbero”, appunto, se non fosse arrivato anche qui l’eco dei raid che hanno scatenato il... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cristiano imprenditore in Thailandia: “Sempre meno turisti, mi sembra di rivivere la primavera del 2020”

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