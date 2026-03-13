Crisi Realco ancora nessuna offerta di acquisto | rimane incertezza per la rete di supermercati

Il tavolo di crisi sulla vertenza del Gruppo Realco si è riunito nuovamente presso la sede della Regione, coinvolgendo i rappresentanti delle istituzioni e delle aziende. La situazione resta incerta, poiché non sono arrivate offerte di acquisto per la rete di supermercati, e il futuro dei dipendenti è ancora in bilico. La discussione si è concentrata sulle prossime mosse da adottare.

Dopo il tavolo in Regione si sblocca il pagamento degli stipendi di febbraio, ma ci sono ancora molte ombre sulla salvaguardia dei posti di lavoro, con dipendenti coinvolti anche a Ravenna Rimane grande incertezza per la rete di supermercati e per il lavoro dei propri dipendenti. Il tavolo di crisi sulla complessa vertenza del Gruppo Realco, che coinvolge anche i lavoratori del supermercato Economy di via Faentina, si è riunito nuovamente ieri presso la sede della Regione Emilia-Romagna, alla presenza dell'assessore regionale Paglia, dei vertici aziendali, dei commissari nominati dal Tribunale di Bologna e dei rappresentanti sindacali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil.