Crisi Iran Mattarella presiede riunione del Consiglio Supremo di Difesa con Meloni e i Ministri – Il video

Il Presidente della Repubblica ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa al Quirinale per discutere della guerra in Iran e in Medio Oriente. Alla riunione, che si è svolta venerdì 13 marzo alle 10, hanno partecipato il Presidente del Consiglio e i ministri competenti. L'incontro si è concentrato sulle questioni di sicurezza e sulle strategie da adottare in relazione al conflitto in quella regione.

(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2026 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per venerdì 13 marzo 2026 alle ore 10 con il seguente ordine del giorno: La guerra in Iran e in Medioriente. Analisi della situazione internazionale e degli effetti della crisi in corso.

