Crisi in Medio Oriente vertice urgente al Quirinale con Mattarella e Meloni

Al Quirinale si è svolto un vertice urgente con il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio, convocato dal Consiglio supremo di difesa. L'incontro ha coinvolto i vertici militari e di sicurezza per discutere della situazione in Medio Oriente e delle implicazioni a livello internazionale. La riunione è durata diverse ore ed è stata dedicata a valutare le possibili risposte e le misure da adottare.

Roma - Il Consiglio supremo di difesa si riunisce al Quirinale per analizzare la guerra in Medio Oriente e valutare le conseguenze geopolitiche, economiche e strategiche. È in corso al Quirinale una riunione del Consiglio supremo di difesa, convocata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per fare il punto sulla crescente crisi internazionale legata alla guerra in Iran e in Medio Oriente. Al vertice istituzionale prende parte anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme a diversi esponenti di primo piano del governo e delle strutture militari dello Stato. L'incontro, secondo quanto riferito da fonti del Quirinale, è dedicato all'analisi degli sviluppi del conflitto nella regione mediorientale e alle possibili ripercussioni geopolitiche, economiche e di sicurezza per l'Italia e per l'Europa.