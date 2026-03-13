Crisi della pesca il piano dell’Europa per salvare il mare e i lavoratori giovani

L’Europa ha presentato un piano per affrontare la crisi della pesca, un problema che coinvolge sia i mari che i pescatori, molti dei quali sono giovani. Gli oceani sono sotto pressione e le attività di pesca sono in difficoltà a causa di vari fattori. Il progetto mira a sostenere il settore e a proteggere le risorse marine, mantenendo in vita i mezzi di sussistenza delle comunità coinvolte.

Gli oceani sono attaccati da ogni parte e la pesca ne risente. Si parla di una vera e propria “crisi della pesca” e i motivi sono svariati. Da una parte l’aumento della temperatura, dall’altra la presenza di microplastiche che soffocano gli ambienti marini e i loro abitanti, e c’è poi la questione dello sfruttamento. Se ne parla a Bruxelles per mettere a punto l’Ocean Act, la legge che dovrebbe essere presentata entro la fine del 2026 per proteggere le acque da un punto di vista ambientale e le economie che ruotano intorno a esse. Costas Kadis, commissario europeo per la pesca e gli oceani, ha definito l’ Ocean Act come un tentativo di stabilire un quadro strategico di riferimento unico per tutte le politiche relative agli oceani. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Crisi della pesca, il piano dell’Europa per salvare il mare e i lavoratori giovani Articoli correlati Crisi Tekne: il Pd mobilita i lavoratori per salvare i postiIl Partito Democratico si prepara a sostenere i lavoratori della Tekne nel presidio di venerdì 13 marzo davanti alla prefettura di Chieti, mentre il... Crisi Realco news, lotta contro il tempo per salvare i 1500 lavoratori. “Gruppi pronti a intervenire”Bologna, 12 febbraio 2026 – E’ una lotta contro il tempo per salvare il gruppo Realco di Reggio Emilia e i suoi 1500 lavoratori per quella che è... Altri aggiornamenti su Crisi della Temi più discussi: Crisi della pesca, a Sciacca convocato tavolo tecnico permanente - Autore: Maria Genuardi | Attualità; Crisi della pesca e rincari sui prezzi del pescato. Le voci dal mercato; Crisi della pesca in Polesine, Bovolenta incontra gli operatori a Scardovari; La crisi del comparto della pesca amplificata dalle conseguenze del maltempo. Crisi della pesca, il piano dell’Europa per salvare il mare e i lavoratori giovaniL’Ocean Act promette di tutelare l’ambiente marino e la pesca sostenibile con norme vincolanti. Ecco come l’Ue intende risanare i mari ... quifinanza.it Crisi pesca, l'allarme di Simiani (PD) dall'Argentario: «Rincari gasolio insostenibili, servono aiuti urgenti»Il deputato chiede al Governo il ritorno del credito d’imposta sui carburanti per salvare imprese e lavoratori della pesca ... corrieredimaremma.it Telesveva. . +++ NEL TG DELLA SERA – CRISI AMET A TRANI, NUOVE DIMISSIONI: IL SINDACO BOTTARO STEMPERA POLEMICHE E RASSICURA SUL FUTURO – EROSIONE COSTA DI LEVANTE A BARLETTA, RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AMBI - facebook.com facebook Costantino della Gherardesca: “Vivo su un divano di velluto blu. Crisi di mezza età Ci rido sopra” x.com