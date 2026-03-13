Criminalità giovanile | nel 2024 le rapine raddoppiano

Nel 2024, le rapine commesse da minori sono raddoppiate rispetto all’anno precedente, secondo il rapporto di Save The Children intitolato Dis(armati). Il documento riporta anche un aumento dei casi di minori coinvolti in reati come associazione mafiosa. I dati evidenziano un incremento della criminalità giovanile, con numeri che preoccupano le autorità e le forze dell’ordine.

Un quadro preoccupante emerge dall’ultimo rapporto di Save The Children intitolato Dis(armati), che evidenzia un aumento significativo dei minori coinvolti in reati gravi come rapina e associazione mafiosa. I dati del Servizio Analisi Criminale mostrano che nel 2024 i denunce per questi crimini hanno raggiunto livelli allarmanti rispetto al decennio precedente, segnando una inversione di tendenza negativa. La violenza giovanile non si limita ai fatti di cronaca nera, ma riflette un vuoto educativo e sociale che richiede interventi mirati. Il documento sottolinea come l’uso delle armi tra gli adolescenti sia cresciuto, spesso dettato da una ricerca di sicurezza o potere, mentre contemporaneamente diminuiscono le accuse di associazione a delinquere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

