Cremonese vs Fiorentina ventinovesima giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Cremonese e Fiorentina si disputa nella ventinovesima giornata del campionato di Serie A 20252026. La sfida si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per la permanenza in massima categoria. Le formazioni sono state ufficializzate e l'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva.

Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. Ultima chiamata per entrambe alla disperata ricerca di punti per rimanere aggrappati alla salvezza. Cremonese vs Fiorentina si giocherà lunedì 16 marzo 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Zini. CREMONESE VS FIORENTINA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I grigiorossi stanno vivendo una sorta di parabola discendente difficile da spiegare. 20 punti nelle prime 14 giornate, soltanto 4 nelle successive 14. Dopo il 2-0 interno con il Lecce la squadra ha pensato di essere molto sopra la linea di galleggiamento, ma proprio, dopo la sconfitta nel return match con i salentini, è ripiombata in zona retrocessione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Cremonese vs Fiorentina, ventinovesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Lecce vs Cremonese, ventinovesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Fiorentina vs Cremonese, diciottesima giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Serie A 2025/26 – 5ª Giornata: Probabili Formazioni, Consigli Fantacalcio, Chi Schierare, Pronostici Contenuti utili per approfondire Cremonese vs Fiorentina ventinovesima... Temi più discussi: Serie A Enilive 2025/26, il calendario completo; Probabili formazioni Inter-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Bastoni, Dumfries, Thuram, Raspadori, De Ketelaere e Scamacca; Serie A, ufficiale la data di Cremonese-Bologna; Salvezza, colpi Verona e Lecce: ora il Pisa è ultimo, nei guai Cremonese e Fiorentina che si affronteranno lunedì 16. Serie A 2025/2026. Al via la ventinovesima giornata: alle 20.45 Torino-Parma. Nuovi striscioni contro CairoI granati cercheranno di sfruttare il fattore campo, per allungare. Verona-Genoa, Pisa-Cagliari e Cremonese-Fiorentina altri scontri diretti salvezza ... calciocasteddu.it L’incredibile statistica di Fiorentina-Cremonese con lo zampino…della Juventus | OneFootballFiorentina e Cremonese si sfideranno lunedì allo Zini per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Un match delicatissimo per le due squadre appaiate ad un punto di distanza, con lo spettr ... onefootball.com Lunedì allo Zini! #TuttaUnAltraMusica #SerieAEnilive #Cremonese #CremoneseFiorentina #CreFio x.com Moggi ha detto la sua riguardo la lotta salvezza: Fiorentina in A, Pisa-Verona e forse Cremonese in B Voi che ne pensate della sfida salvezza Chi riuscirà a rimanere in Serie A - facebook.com facebook