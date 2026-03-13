Cremonese-Fiorentina | la sfida per la salvezza contro i

Lunedì 13 marzo alle 20.45 si gioca Cremonese-Fiorentina, una partita che ha un peso particolare nella lotta per la salvezza. La Cremonese cerca punti per migliorare la sua posizione in classifica, mentre la Fiorentina affronta l’incontro con l’obiettivo di consolidare il proprio cammino. La partita si svolge allo stadio di Cremona, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

La sfida tra Cremonese e Fiorentina, in programma lunedì 13 marzo alle 20.45, si presenta come un scontro che trascende il semplice risultato finale. Per la squadra cremonese, attualmente isolata al terzultimo posto, questa gara rappresenta una questione di sopravvivenza dopo sei sconfitte consecutive su sette incontri disputati. La formazione viola, guidata da Vanoli, arriva dal pareggio casalingo contro il Parma e dalla vittoria in Conference League, con l’obiettivo di mantenere la pressione competitiva. L’allenatore Nicola della Cremonese deve gestire una situazione critica: la squadra non vince da tre mesi e subisce una caduta libera che ha portato all’isolamento nella zona retrocessione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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