Cremona | gatto Tato benzina e processo per sevizie

A Cremona, un processo è atteso per il 3 luglio 2026 riguardo a un caso di sevizie su un gatto chiamato Tato. L'inchiesta riguarda l'uso di benzina in relazione alla sorte dell'animale e coinvolge persone sotto accusa. La vicenda ha attirato l'attenzione sull'episodio di crudeltà e sulle conseguenze legali di tali comportamenti.

Nel cuore della provincia di Cremona, una sentenza attese per il 3 luglio del 2026 potrebbe ridefinire i confini tra convivenza civile e violenza contro gli animali. Fabio, un uomo di sessantadue anni, si trova al centro di un processo che vede come parte civile due sorelle di quarantuno e quarantasei anni, le quali denunciano sevizie commesse sul loro gatto Tato nel maggio del 2020. L’accusa è grave: l’animale sarebbe stato bagnato con benzina, subendo lesioni che richiesero un intervento chirurgico in anestesia generale per rimuovere il pelo contaminato. Nonostante la gravità dei fatti descritti dalle vittime, l’imputato sostiene con fermezza di essere un amante degli animali, negando ogni responsabilità diretta nell’episodio dell’11 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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