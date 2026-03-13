Una vulnerabilità di sicurezza ha messo a rischio più di 12 milioni di server Linux in tutto il mondo negli ultimi dieci anni. Questa falla, scoperta di recente, riguarda sistemi operativi utilizzati da molte aziende e organizzazioni. Gli esperti hanno rilevato che molte di queste macchine sono state esposte senza adeguate protezioni per un lungo periodo. La situazione evidenzia una problematica diffusa nel settore della sicurezza informatica.

La sicurezza informatica globale affronta una minaccia silenziosa e decennale che ha compromesso oltre 12 milioni di server in tutto il mondo. La Threat Research Unit di Qualys ha scoperto un insieme di nove falle, note come CrackArmor, che risalgono al 2017 e colpiscono direttamente i sistemi basati su Linux. Questa vulnerabilità non è solo un problema tecnico remoto, ma un rischio concreto per ogni organizzazione che utilizza distribuzioni fondamentali come Ubuntu, Debian o SUSE. L’ombra di dieci anni: la natura insidiosa della falla. Il vero pericolo di questo incidente risiede nella sua durata estrema, poiché le falle sono rimaste attive nell’oscurità per quasi un decennio prima di essere rivelate pubblicamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - CrackArmor: 12 milioni di server Linux a rischio da 10 anni

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