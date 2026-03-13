Un nuovo capo di moda sta attirando l’attenzione: si tratta dell’abito ‘Over The Shoulder Drapé’ di Courreges, presentato come una delle ultime proposte del marchio. L’articolo include una nota di trasparenza che informa sui link di affiliazione, specificando che si potrebbe ricevere una commissione per gli acquisti effettuati tramite questi collegamenti, senza costi aggiuntivi per chi legge.

Lo stile di Courrèges non rappresenta semplicemente una tendenza passeggera, ma incarna una rivoluzione filsofica che ha ridefinito la silhouette femminile durante gli anni Sessanta. Questo modello specifico, caratterizzato da un colore grigio scuro, trasmette l'eredità del design "Space Age" attraverso una forma geometrica e pulita che sfida le convenzioni tradizionali.

© Ameve.eu - Courreges Abito ‘over The Shoulder Drapè’: La verità

