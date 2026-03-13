A Courchevel, la neve si sta preparando per la discesa libera del 13 marzo 2026. Due atleti italiani, Franzoni e Paris, sono i protagonisti principali di questa gara. La competizione si svolgerà sulle piste francesi, con gli atleti pronti a sfidarsi sulla neve tecnica e impegnativa. La giornata promette di essere importante per lo sport invernale italiano.

La neve di Courchevel si prepara ad accogliere la discesa libera prevista per il venerdì 13 marzo 2026, con l’Italia che punta tutto su Franzoni e Paris. La pista L’Eclipse, situata tra le pendici della Loze e il cuore della stazione, promette una sfida tecnica dove la precisione vale più della pura velocità cieca. Si tratta dell’ottava prova stagionale della Coppa del Mondo maschile 2025-2026, un appuntamento cruciale che funge da penultima tappa prima delle finali. Gli specialisti della velocità hanno bisogno di punti pesanti per definire gli equilibri nella corsa alla classifica generale e alla coppa di specialità. Le condizioni meteo recenti hanno reso il fondo meno compatto del previsto, costringendo gli sciatori a gestire la velocità con cautela e a scegliere linee estremamente precise nei passaggi tecnici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Courchevel 2026: Franzoni e Paris sfidano la neve tecnica

