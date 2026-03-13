Costagliola a dialogo coi vertici FI La frizione con il deputato Zucconi Tradito il patto del centrodestra?

Ciro Costagliola ha avuto un incontro con i vertici di Forza Italia, mentre si confronta con il deputato Zucconi. Il centrodestra appare diviso tra primarie, civismo e tensioni interne. Costagliola, che un anno fa era stato ufficializzato come candidato con l’appoggio di Tajani, ora sembra essere sostenuto solo dal partito di Silvio Berlusconi. La situazione politica della coalizione si presenta complessa e frammentata.

Tra primarie e civismo c'è pure un centrodestra infiammato al suo interno. E l'unico candidato certo e ufficializzato un anno fa (con tanto di benedizione politica di Antonio Tajani), Ciro Costagliola, pare ritrovarsi isolato con il solo sostegno di Forza Italia. Secondo indiscezioni proprio ieri Costagliola avrebbe incontrato il responsabile regionale del partito Marco Stella e prossimamente si confronterà con l'onorevole Deborah Bergamini per capire la strada da percorrere in una situazione che lo vede in chiara frizione con il deputato di FdI Riccardo Zucconi. Secondo intese tracciate da tempo, a quest'ultimo sarebbe infatti spettato il...