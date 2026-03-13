Costa di Bari al via la rivoluzione delle concessioni | bando per 9 immobili storici

A Costa di Bari è partito un procedimento per l’assegnazione di nove immobili storici attraverso un bando pubblico. La gestione delle proprietà mira a garantire maggiore trasparenza e rispetto delle normative europee. Le strutture interessate sono state messe a disposizione con l’obiettivo di rinnovare il patrimonio immobiliare del litorale. La procedura coinvolge enti pubblici e soggetti privati che intendono partecipare.

Dal Barion al Circolo della Vela, il Comune pubblica gli atti per le nuove gare. Concessioni fino a 15 anni e stop al vecchio sistema: ecco cosa cambia per lo sport e il sociale Il volto del litorale barese si appresta a cambiare, o meglio, a rinnovarsi sotto il segno della trasparenza e delle regole europee. È in pubblicazione sull’albo pretorio la determina che avvia le procedure di gara per il rilascio delle concessioni demaniali marittime relative a 9 immobili simbolo della costa cittadina, da Santo Spirito a Torre a Mare, passando per il Porto Vecchio. Il bando interessa nove realtà profondamente radicate nel tessuto urbano. Tra queste spiccano i giganti del Porto Vecchio: il Circolo Canottieri Barion (con una superficie di quasi 20mila metri quadri) e il Circolo della Vela. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Concessioni demaniali sulla costa a Bari, Picaro scrive a Leccese: "Criticità nel provvedimento"L'europarlamentare barese di Fratelli d'Italia: "Rischio disparità di trattamento rispetto alle normali operazioni di subentro tra imprese private"... Palermo cerca investitori per due immobili storici, il Palazzo delle Finanze e il Palazzo della Zecca al Mipim di CannesL'Ice, Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nell’ambito del programma Invest in Italy, coordina il... Approfondimenti e contenuti su Costa di Bari al via la rivoluzione... Temi più discussi: Stamattina la consegna dei lavori del Lotto 3 di Costa Sud Parco costiero Torre Carnosa; Tempi più veloci per la manutenzione delle spiagge in Puglia: Sì a procedure rapide; Bari, nasce il Parco costiero Torre Carnosa: consegnato il cantiere del Lotto 3 di Costa Sud; Bari Costa Sud: al via il cantiere del parco costiero Torre Carnosa. Alberi al posto dei palazzi, Costa Sud, parte il Lotto 3. Il progetto: come saràLì dove, da piano Quaroni, erano previsti 500mila metri cubi di cemento (della stessa ampiezza di Punta Perotti), ora sorgerà un parco. Ieri sono stati consegnati i lavori per ... quotidianodipuglia.it Bari Costa Sud: il 6 marzo la consegna del lotto 3 Parco Costiero Torre Carnosa, in corso le demolizioni di tre immobili propedeutiche all’avvio del cantiereBari Costa Sud: il 6 marzo la consegna del lotto 3 Parco Costiero Torre Carnosa, in corso le demolizioni di tre immobili propedeutiche all’avvio del cantiere ... ilikepuglia.it