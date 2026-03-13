Costa cambia campo | rifiuta De Luca punta al centrodestra

Alessandro Costa, presidente uscente della prima circoscrizione di Messina, ha deciso di cambiare campo politico e di non sostenere più De Luca. Invece, ha scelto di orientarsi verso il centrodestra. La sua decisione rappresenta un cambiamento importante nel panorama politico locale, con ripercussioni sul quadro delle alleanze e delle candidature in vista delle prossime elezioni.

La decisione di Alessandro Costa, presidente uscente della prima circoscrizione di Messina, segna una svolta significativa nel locale. Il funzionario ha scelto di presentarsi alle prossime elezioni sostenuto dalla coalizione di centrodestra guidata da Scurria, dopo aver declinato un'offerta di candidatura al consiglio comunale avanzata da Cateno De Luca. Questa mossa non è solo un cambio di schieramento, ma riflette una strategia mirata a mantenere la continuità amministrativa nella gestione del territorio. Il percorso che ha portato a questa scelta si è sviluppato nei mesi precedenti, durante i quali Costa aveva già avviato la costruzione delle liste per una ricandidatura con il partito Sud chiama Nord.